Covid, tre ricoverati a Modena su undici nuovi casi

Gli undici nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano in 8 casi in isolamento domiciliare mentre tre pazienti sono ricoverati in ospedale, non in terapia intensiva. I pazienti sono residenti a Carpi, Fiorano, Modena (5), Nonantola, San Felice e Sassuolo. Un caso non è residente in provincia.Degli 11 casi, 8 sono sintomatici e 3 asintomatici. 6 sono rientri: 1 dalla Spagna, 1 dalla Croazia 1 dall’Albania 3 dalla Sardegna, 5 sono riferiti a contatti stretti o focolai già noti.Si aggiungono 2 nuovi guariti con due tamponi negativi e 2 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3650 le persone guarite clinicamente, di cui 3605 con anche il doppio tampone negativo.