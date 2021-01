'Cra Cavezzo, personale insufficiente, la struttura va aiutata'

'Il personale è insufficiente e in alcuni periodi dell'anno probabilmente è ridotto all'osso. Questa cronica assenza di personale, nonostante la buona volontà degli operatori e della direzione, è drammatica. Oggi sono più della metà gli ospiti colpiti da covid ed i familiari hanno grossissime difficoltà a parlare con i propri cari perché il personale, essendo insufficiente, non riesce a gestire neppure l'ordinario rapporto di dialogo che deve essere mantenuto tra i parenti e gli ospiti colpiti dal virus'. A segnalare la situazione chiedendo interventi a supporto di personale (come già successo in altre Cra della provincia), il locale coordinatore di Forza Italia Alessandro Grasso ed il Consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis.



'Abbiamo raccolto alcune denunce di congiunti che da fine anno non hanno potuto parlare con il proprio caro' - sottolineano. 'Questo 'silenzio' è eccessivo e non giustificabile. La denuncia di Forza Italia vuole accendere i riflettori sul caso di Villa Rosati per sollecitare un un'intervento straordinario di aiuto alla struttura che è veramente provata e per chiedere a Comune e Regione un monitoraggio diverso dei servizi agli anziani. Non può da un lato l'Ausl fare incetta di personale medico tra le coop e le asp e poi non porsi il problema di come garantire i servizi'