Crisi a Nonantola, Fdi si appella a Forza Italia: 'Votate la sfiducia'

'La prossima settimana verrà discussa in Consiglio comunale a Nonantola la mozione di sfiducia del sindaco Nannetti, presentata dall’opposizione. Serviranno otto consiglieri comunali: sette hanno già annunciato le loro intenzioni, e Fratelli d’Italia auspica che anche gli altri due, di Forza Italia decidano di aderire. In tal caso la mozione sarà approvata e si procederà allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un commissario prefettizio, in attesa di nuove elezioni'. Fratelli d'Italia in una nota, si appella all'alleato forzista affinchè contribuisca a far cadere la giunta Pd guidata dal sindaco Nannetti.'Mancato dialogo con le opposizioni, insufficiente propensione di questa amministrazione ad aprirsi al confronto sulle scelte fondamentali dell’ente e ad affrontare le situazioni ed i percorsi decisionali, sia ordinari sia emergenziali, come pandemia ed alluvione. L’amministrazione a guida Nannetti non ha fatto sua quella necessaria trasparenza e quell’adeguato coinvolgimento di tutte le forze politiche che si richiede ad una partecipazione democratica: il Consiglio Comunale, e non il Partito Democratico, come espressione dei cittadini. Ma anche ritardi ingiustificabili sulla presentazione di progetti importanti e strategici. La sistematica disapplicazione degli impegni assunti in sede di Consiglio comunale - continua Fdi -. Nonantola ha ora la possibilità di effettuare quel cambiamento di cui necessita, e questo cambio di passo richiede la presenza in Consiglio comunale, e il relativo voto a favore, dei consiglieri di Forza Italia. Il centrodestra voti compatto con l’opposizione e garantisca una nuova possibilità per Nonantola'.