Cultura della legalità, carabinieri di nuovo nelle scuole nel modenese

Con l’inizio dell’anno scolastico, sono ripresi anche gli incontri con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, promossi dall’Arma dei Carabinieri in tema di formazione della cultura della legalità.Ieri mattina, nell’ambito della campagna “Cultura della Legalità”, i carabinieri della Tenenza di Vignola, hanno incontrato gli studenti del primo anno dell’indirizzo Professionale e Commerciale dell’istituto di istruzione superiore “Primo Levi” di Vignola.Tanti i temi trattati, tutti aventi come filo conduttore la Legalità ed il rispetto delle regole, ma con particolari approfondimenti sul tema del Bullismo e del Cyberbullismo. Dopo una breve presentazione offerta dal dirigente scolastico, Luigi Vaccari, hanno preso la parola il comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, tenente Michele Ognissanti, ed il comandante della Tenenza di Vignola, tenente Riccardo Cappelletti. Con l’ausilio di materiale audio e video, gli alunni sono stati stimolati ad intavolare un vero e proprio dibattito con i relatori in uniforme, nel quale non hanno mancato di esprimere la propria opinione, rappresentando anche le esperienze fatte dentro e fuori dalle mura scolastiche