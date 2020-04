Cumuli di vetro, i teloni sventolano...

Raffiche di vento oggi pomeriggio nella zona dei cumuli di vetro a San Cesario. E i teloni posti a sicurezza delle montagne della ex Emiliana Rottami di vetro sono stati divelti.'E' evidente che il problema della copertura dei cumuli per limitare la diffusione di particelle vetrose nell'ambiente e tutelare la salute dei cittadini, resta tuttora irrisolto - affermano in una nota le liste Rinascita locale e Nuovo San Cesario -. Sottolineiamo che mancano solo 14 giorni alla scadenza dell'ordinanza del sindaco Zuffi datata 27 febbraio, con la quale si ordinava al curatore fallimentare e a Piero Goldoni di ripristinare le coperture di tutti i cumuli utilizzando sistemi di ancoraggio pesanti ed amovibili tali da garantire, anche in caso di eventi meteorici significativi, la stabilità dei suddetti sistemi di copertura'.