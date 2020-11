Da Novi a Carpi, per bere il mojito migliore: multato

'Sono venuto a Carpi perché qui il mojito è più buono di quello che posso trovare nel mio comune'. Questa la giustificazione che un cinquantenne di Novi di Modena ha fornito ai Carabinieri per giustificare il suo spostamento in auto dal suo comune di residenza, Novi di Modena, a quello di Carpi. Giustificazione non sufficiente per potere evitare la sanzione prevista per chi, sulla base delle regole vigenti nelle regione di fascia arancione, si sposta appunto da un comune all'altro senza giustificato motivo. Un giustificato motivo che si può spingere in alcuni casi anche alla disponibilità di una spesa più conveniente, ma che non può ovviamente arrivare a basarsi sulla qualità di un aperitivo, per l'uomo decisamente migliore se servito dai bar del centro di Carpi. Nulla da fare. Per lui è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro, aumentata di un terzo poiché contestata a bordo di un’autovettura.