'Come sempre gli alpini dimostrano una solidarietà unica nei confronti delle popolazioni colpite da simili disgrazie - afferma il primo cittadino -. Confrontandomi con il gruppo alpini di Conselice sono stati dati 3.000 euro a una giovane coppia che a aprile 2023 aveva inaugurato una tabaccheria nel paese andata completamente sommersa dall'acqua, 3.000 euro ad un alpino agricoltore che ad inizio anno aveva venduto un terreno e con l'incasso aveva preso residenza a Sant'Agata sul Santerno andata sommersa e i restanti 3.000 euro sono stati consegnati nelle mani della sindaca Paola Pula affinchè possa andare incontro a una delle tante criticità e aiuto alla popolazione colpita. Insomma, un bel gesto di solidarietà che merita riscontro'.Il sindaco si è poi intrattenuto con la sindaca a cui ha fatto i complimenti per come, in così poche settimane, il territorio è stato ripulito dai fanghi e dagli ammassi di materiale da risulta.Mercoledì il generale Francesco Paolo Figliuolo si recherà sul territorio alluvionato per verificare gli ingenti danni alle abitazioni (oltre il 65% di quelle presenti) e i danni all'agricoltura. Dal canto suo la sindaca, preoccupata di quanto il Governo riuscirà a mettere in campo, 'confida in un pronto sostegno al territorio'.