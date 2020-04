Dalla Bulgaria per 'recuperare la nonna': sanzionati

Dopo l'intenso, sotto il fronte dei controlli, fine settimana di Pasqua, continua l'azione di monitoraggio e contrasto agli spostamenti non giustificati da parte delle forze di Polizia. I Carabinieri della compagnia di Pavullo hanno elevato 11 sanzioni amministrative. accertate nei comuni di Pavullo, Fanano, Serramazzoni e Sestola.In particolare, ieri, a Fanano, è stata fermata un’autovettura BMW con targa bulgara, con a bordo due cittadini rumeni, con domicilio Varese, i quali hanno giustificato loro presenza nel paese montano con la motivazione di dovere prelevare la nonna e riportarla in Romania.A Pavullo, in Via giardini, stati fermati due cittadini campani, domiciliati in zona, i quali, controllati a piedi, oltre a giustificare la loro presenza nell’essersi “presi un momento di socialità”, e indispettiti dal controllo dei militari, hanno rifiutato di fornire le proprie generalità. Per questo, oltre alle sanzioni amministrative previste, sono stati anche denunciati alla Procura della Repubblica.Nell’ambito delle attività della compagnia dei Carabinieri di Sassuolo, a Formigine è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 23 enne di Formigine, ritenuto responsabile dello smercio di una dose di hashish a un 22 enne modenese, segnalato alla prefettura quale assuntore. Per entrambi ovviamente è scattata anche la sanzione amministrativa prevista dalle misure di contenimento del virusNell’ambito delle stazioni dipendenti della compagnia carabinieri di Carpi le sanzioni elevate in tema di contenimento del Covid 19 sono state 15 ed hanno riguardato i comuni di Carpi, Novi di Modena, San felice sul Panaro e Soliera. Singolare la giustificazione addotta da un anziano di Carpi, che ha riferito ai Carabinieri che si stava recando al supermercato per verificare l’esistenza di offerte commerciali, mentre un ventenne carpigiano ha riferito che stava andando in giro a distribuire il proprio curriculum. A Soliera, Dove sono state elevate quattro sanzioni amministrative, due di queste, una coppia di trentenni fidanzati, si sono giustificati dicendo che andavano a trovare la nonna della ragazza.