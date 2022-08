Danneggiamento al memoriale sisma Mirandola: l'autore è il responsabile giovani PD della Bassa

“Quello del neo eletto segretario dei Gd Area Nord, che ha già rassegnato le dimissioni ed è stato sospeso dal Partito, è un gesto che offende tutti noi emiliani, che abbiamo vissuto il sisma, e in particolar modo le vittime e i loro cari”. Così ilcommenta il danneggiamento dell'installazione artistica in memoria delle vittime del sisma di Mirandola. Il giovane autore viene ripreso da un gruppo di amici mentre nella notte deturpa il monumento. Il video che gli stessi postano su Instagram viene subito rimosso ma le condivisioni ed i salvataggi effettuati da alcuni, compreso il Comune di Mirandola che lo consegna alle forze dell'ordine, diventano virali. Marouan è molto conosciuto in città. Per anni è stato anche rappresentane di istituto per gli studenti del locale liceo.“La vandalizzazione dell'installazione artistica in memoria delle vittime del sisma di Mirandola è un gesto di gravità inaudita che ci lascia sconcertati e che condanniamo senza mezzi termini, nel modo più fermo e duro' - afferma il segretario PD Solomita. 'Quello del neo eletto segretario dei Gd Area Nord, che ha già rassegnato le dimissioni ed è stato sospeso dal Partito, è un gesto che offende tutti noi emiliani, che abbiamo vissuto il sisma, e in particolar modo le vittime e i loro cari.Non possiamo accettare che, per il comportamento vergognoso ed inaccettabile di un singolo, venga infangato il lavoro encomiabile fatto durante questi dieci anni di ricostruzione, che hanno visto in prima fila i rappresentanti delle istituzioni, tanti dei quali espressione del Partito democratico. E tantissimi altri, militanti e volontari, anche dei Giovani democratici i quali hanno contribuito ad affrontare l’emergenza e poi la ricostruzione prestando aiuto alla popolazione e mettendosi al servizio delle proprie comunità”.A segretario provinciale fa eco la segretaria territoriale del PD area nord: 'Condanniamo senza se e senza ma quanto accaduto all'opera realizzata in occasione del decennale del Sisma grazie agli scout Agesci di Mirandola e agli studenti delle scuole Montanari. Quest'opera ha un significato simbolico importante per il nostro territorio, pertanto questo atto offende tutta la comunità mirandolese e dell'Area Nord.Le responsabilità sono emerse chiaramente e come forza politica abbiamo chiesto le dimissioni dalle cariche attualmente ricoperte da Marouan Satte, perché l'atto commesso non è assolutamente derubricabile. E' un atto che offende la comunità mirandolese e tutta la comunità del PD'A chiedere al PD prendere le distanze dal gesto e dall'autore era già stato nel pomeriggio il“Offendere la memoria delle vittime del terremoto del 2012, ferita impossibile da rimarginare, e farlo nell’anno del suo decennale, è la cifra della pochezza morale ed umana di chi si è macchiato del vile gesto di Mirandola. Sia chiaro: non si tratta di una bravata, ma di qualcosa di più profondo che è anche il frutto di certa ineducazione tipica degli ambienti della sinistra locale'. Facendo riferimento al fatto che già nella mattinata era ormai chiara l'identità dell'autore, rappresentante del Partito Democratico il Senatore ha affermato: 'Le scuse forse non basteranno; una netta presa di distanza da parte del Pd è assolutamente doverosa”.Dalla Camera dei Deputati ilha parlato di 'atto di gravità senza precedenti. Non solo per la totale assenza di senso civico, bensì per l’enorme mancanza di rispetto nei confronti di chi ha perso la vita in una simile tragedia'. Il fatto che si tratti di Marouan Satte, segretario dei Giovani Democratici della Bassa Modenese, denota un 'episodio di un peso politico non indifferente. La Lega non può che condannare gli autori di questo vilipendio”.