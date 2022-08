Danni maltempo: primo milione in arrivo, 150 mila a San Felice

E' arrivato il via libera della Regione al primo milione di euro destinati ai territori più colpiti dall'ondata di maltempo del 17-19 agosto in Emilia-Romagna. La somma è stata suddivisa tra i Comuni di Bondeno, Ferrara e Vigarano Mainarda, nel ferrarese, e San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, che nei giorni scorsi avevano chiesto i fondi come aiuto straordinario per affrontare subito le conseguenze dei danni subiti. Le piogge intense, la grandine e anche una tromba d'aria hanno infatti causato l'evacuazione di alcune famiglie, scoperchiamento di tetti, crolli di strutture, abbattimento di alberi e allagamenti con danni alle imprese, all'agricoltura, alle abitazioni e all'edilizia pubblica, oltre all'interruzione di strade, ferrovie e linee elettriche.Saranno gli stessi Comuni, ora, a destinare e utilizzare i fondi per i primi interventi previsti. Le risorse sono finalizzate alla concessione di contributi in favore di cittadini e imprese danneggiati. Il 19 agosto la Regione aveva emanato subito il decreto di stato di crisi ed emergenza regionale, seguito poi dalla richiesta di stato di emergenza nazionale firmata il 26 agosto. L'istruttoria propedeutica alla richiesta 'è stata portata a termine in tempi molto rapidi', sottolinea la Regione, che ha attivato anche una piattaforma per raccogliere le segnalazioni dei danni subiti dalle imprese del comparto agricolo, in modo da completare la delimitazione delle aree interessate da trasmettere poi al Ministero per le Politiche agricole per la ripartizione dei fondi.