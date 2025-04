Demolizione campata viadotto: dalle 6 chiuse tutte le strade di accesso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domani, 5 aprile, dalle 6 alle 8 e comunque fino alla fine dei lavori di demolizione del Ponte “Rio Torto” il Comune di Serramazzoni ha disposto la chiusura totale non solo ai mezzi ma anche ai pedoni delle seguenti vie: Busette (dalla SS 12 fino a S.P. 36 del Malandrone-Coscogno), Casella (dalla SS 12 fino a S.P. 3 Via Giardini sud), Case Sante, Vaglio.

Al fine di rendere operativa l'ordinanza, almeno 15 minuti prima della chiusura definitiva, il personale di Polizia Locale, Polizia Stradale e Carabinieri, impiegato nel dispositivo di viabilità, avrà cura di indirizzare il traffico in direzione opposta all’area di demolizione, in modo da consentire il deflusso ordinato dei veicoli senza rischi per la circolazione.