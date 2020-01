Denuncia falsamente furto auto: straniero denunciato a sua volta

Alcuni giorni fa un 58enne extracomunitario, residente in Appennino, ha denunciato il furto della sua Volskswagen Golf, avvenuto a Pavullo nel Frignano nel corso della notte.Già durate la stesura della denuncia erano emerse delle discordanze che avevano insospettito i militari.Termine le formalità, i carabinieri dalle indagini hanno scoperto che, a differenza di quanto dichiarato in denuncia, l’auto era stata vista percorrere il tragitto casa-lavoro nell'orario in cui il denunciate aveva invece riferito di essersi recato a lavoro a bordo del veicolo di un suo conoscente, di cui non era in grado di riferire nemmeno le generalità. Gli accertamenti sul veicolo hanno permesso di rilevare che lo stesso era sprovvisto di copertura assicurativa nonché della revisione periodica, inoltre, il proprietario risultava sprovvisto di patente di guida poiché revocata nell’anno 2014.L’analisi delle telecamere e la collaborazione con la Polizia Locale di Maranello hanno permesso di ritrovare l’auto a Gorzano e, successivamente, si è verificato che la vettura (asseritamente “rubata”), nel corso della sera precedente, si era volontariamente sottratta ad un controllo della circolazione stradale intimato dalla Polizia Locale di Maranello.Il “denunciante”, vistosi scoperto, non ha potuto fare altro che ammettere le sue responsabilità, ricevere una serie di contravvenzioni al codice della strada, venendo denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per simulazione di reato.