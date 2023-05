Diede fuoco alla macchina del 'capo', scatta l'arresto ma è già in carcere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Le indagini condotte dai Carabinieri di Sassuolo, prima attraverso l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata presenti nella zona, e successivamente attraverso intercettazioni, hanno consentito di individuare ll piromane. L'uomo, 26enne, è gravemente indiziato del delitto di incendio doloso aggravato ed è stato raggiunto nel suo paese dai Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere. Ma non a casa sua, bensì in carcere, dove era finitoRintracciare il giovane non è stato affatto difficile: Il 26enne si trova infatti già in carcere a Caserta nel casertano, a seguito della condanna definitiva per una rapina aggravata commessa ai danni di un distributore di carburante di Castel Volturno.