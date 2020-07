Dimissioni sindaco Montese, il prefetto ha nominato il commissario

Dopo le dimissioni a Montese del sindaco Adelaide Zaccaria (nella foto), il prefetto di Modena Pierluigi Faloni ha proposto oggi al Ministro dell’Interno lo scioglimento del Consiglio comunale di Montese, che sarà adottato con Decreto del Presidente della Repubblica. Il prefetto ha anche disposto la sospensione del Consiglio comunale di Montese e la nomina di Valerio Zambelli, in servizio presso la Prefettura, quale Commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune. Il Commissario si insedierà nel Comune nella mattinata di domani, mercoledì 22 luglio.

