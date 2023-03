Dimissioni vicesindaco Pavullo: 'Individueremo nuovo assessore esterno'

'Questo primo anno di amministrazione ci ha visto attivi a 360 gradi per far ripartire Pavullo, portando avanti quanti più progetti possibile per il bene di tutta la comunità. Il carico di lavoro è stato davvero significativo e per questo ringrazio di cuore per l'impegno e la dedizione gli assessori, i consiglieri ed i tecnici. Nel 2023 prenderanno il via tanti cantieri dei progetti pianificati nel corso del 2022: sarà quindi un anno impegnativo, che comporterà anche sacrifici e situazioni non facili da gestire, ma l’obiettivo resta la crescita economica, umana e sociale del nostro paese. Il primo appuntamento importante sarà il 9 marzo, con l’approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 - continua Venturelli -. Risulterà necessario individuare un nuovo assessore esterno che affianchi la nostra squadra per raggiungere gli sfidanti obiettivi che ci siamo prefissati, tra i quali:- Lo sviluppo del progetto per la Nuova Tangenziale e la crescita del polo Industriale Sovracomunale e di tutto il tessuto produttivo;- La stesura del nuovo Piano Urbanistico Generale e del Progetto Urbano Strategico per Pavullo;- Il potenziamento della viabilità comunale (nuove rotonde, nuovi parcheggi e sistemazione delle strade e della segnaletica) e la tenuta del tessuto delle frazioni;- La riqualificazione del Centro Storico e la tenuta del tessuto commericiale locale;- la riqualificazione del Palazzo Ducale, del Parco Ducale, del verde urbano, della Riserva di Sassoguidano e dei castagneti del Ponte del Diavolo;- La riqualificazione del borgo e del Castello di Montecuccolo;- La costruzione del nuovo Polo Scolastico con in primis le nuove Scuole Medie e le nuove scuole elementari ed il palazzetto dello sport;- La collaborazione con la Provincia di Modena per l’adeguamento sismico delle Scuole Superiori Cavazzi-Sorbelli, il recupero della palestra delle Scuole Superiori e la costruzione di quella nuova, nonché i lavori di adeguamento sismico delle scuole primarie e d’infanzia del territorio.- La collaborazione con il mondo del volontariato e con l’Ausl per la costruzione della Casa del Volontariato, della Casa della Comunità e la rigenerazione urbana a Serra di Porto.- Il potenziamento dell’attrattività di Pavullo a livello di eventi ed iniziative per tutte le fasce di età, dai giovani alle famiglie, dagli adulti agli anziani.- La tenuta del nostro sistema sanitario ospedaliero e territoriale, con particolare attenzione alla salvaguardia dei servizi ancora presenti nel nostro Ospedale, al mondo della terza età ed alle fasce più deboli.- L'implementazione di una nuova strategia di Marketing territoriale che dia nuovo vigore al turismo e al commercio sul nostro territorio'.'Abbiamo obiettivi ambiziosi che puntano a rendere Pavullo un territorio accogliente, piacevole e dove tutti possano vivere serenamente il presente e costruirsi un futuro dignitoso, il tutto tenendo saldo il senso di comunità che ci contraddistingue e che stiamo imparando a riscoprire'.