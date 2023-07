Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Per altro la necessità della determinazione dei valori di fondo è presente da tempo negli approfondimenti complessivi riguardanti l’impianto di Feronia. Il provvedimento del 18 maggio non riguarda direttamente il progetto della discarica, approvato dalla Giunta regionale nel 2019 con il provvedimento autorizzativo regionale comprensivo della valutazione di impatto ambientale (Via) e sul quale si è già formato il giudicato del Consiglio di Stato.Arpae intende in particolare evidenziare come la propria determinazione sia stata adottata a seguito di un percorso di confronto e di una lunga e articolata istruttoria, sulla base di analisi e valutazioni tecnico-scientifiche elaborate anche con il supporto di uno specifico gruppo di lavoro costituito presso la Direzione tecnica dell’Agenzia e in conformità con la metodologia condivisa dal Sistema nazionale di protezione dell’ambiente (Linee guida Snpa). Le risultanze di questa istruttoria sono sempre state prontamente comunicate nelle diverse sedute della Conferenza dei servizi alla quale prendono parte tutte le altre amministrazioni interessate'.'Arpae, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna, nel prendere atto delle posizioni assunte dall’amministrazione di Finale Emilia instaurando il contenzioso davanti al Tar, ritiene necessario rappresentare con fermezza l’imparzialità e la correttezza dell'operato delle proprie strutture, le quali esercitano le funzioni autorizzatorie e di prevenzione ambientale collettiva sulla base di specifiche disposizioni di legge. L’Agenzia ribadisce quindi la propria fiducia nell'operato dell'autorità giudiziaria amministrativa e auspica che si possa acclarare la correttezza formale e sostanziale delle procedure seguite nella gestione delle problematiche ambientali dell'area della discarica. Arpae, come peraltro espressamente attestato nella determinazione del 18 maggio, continuerà a svolgere il monitoraggio e le indagini sui parametri presenti nell’area. Non può quindi essere messa in dubbio la meticolosità e il livello di approfondimento tecnico-scientifico che Arpae Modena pone in essere nella gestione complessiva delle tematiche ambientali di propria competenza' - chiude Arpae Emilia-Romagna.