Così Arpae replica alla nota polemica del sindaco di Finale Claudio Poletti.



'Da parte dell’Agenzia quindi vi è stata la dimostrazione, anche in tale frangente, della volontà di mantenere una positiva interlocuzione istituzionale. Stupiscono invece le successive dichiarazioni del sindaco il quale, pur potendo disporre del supporto degli uffici interni del Comune, ha giustificato la propria autonoma decisione di non partecipare al sopralluogo se non in presenza di un consulente privato di sua fiducia. Ovviamente Arpae continuerà a svolgere con rigore e terzietà il proprio ruolo pubblico di vigilanza e autorizzazione ambientale nella complessa vicenda della discarica in questione'.