Discarica Medolla, dietro-front del Comune: sospesa la delibera sulla riapertura

Il Comune motiva il tutto come conseguenza di un errore materiale (quale di fatto è), il Comitato dei cittadini che si oppone alla riapertura della discarica di Villafranca, nel comune di Medolla, parla di retro-marcia dell'amministrazione. Fatto sta che l'errore nella mancata pubblicazione all'albo pretorio nel febbraio 2019 della documentazione necessaria ai fini della correttezza e della trasparenza della procedura c'è stato e questo ha portato alla sospensione, con apposita delibera di giunta, del parere favorevole dell'amministrazione all'iter riguardante il progetto AIMAG sulla riapertura ed il riavvio dei conferimenti di rifiuti speciali alla discarica di via Campana a Villafranca.Un parere favorevole fortemente contestato dal neo comitato civico che nel corso della presentazione di sabato scorso, insieme alle considerazioni di merito, aveva denunciato la mancata trasparenza negli atti amministrativi; mancata trasparenza confermata nei fatti dalla delibera di sospensione della procedura che evidenzia la mancata pubblicazione in albo pretorioUna sospensione resa nota dallo stesso comune nel corso dei lavori della commissione tenutasi ieri sera, presieduta dal sindaco e composta da consiglieri di maggioranza e opposizione. Lavori in cui oltre all’assessore all’Ambiente, sono intervenuti tre tecnici di Aimag convocati dall’amministrazione, che hanno ribadito la 'non pericolosità di un intervento che oltretutto migliora le condizioni attuali del sito di via Campana' (posizione sposata a nche dal PD dell'Area Nord dichiaratamente favorevole alla riapertura della discarica ), e un tecnico convocato dall’opposizione (presidente del comitato dei cittadini Maurizio Poletti), che ha sollevato diverse osservazioni, anche in merito della tipologia dei rifiuti speciali che sarebbero conferiti, tra i quali fanchi.Nel corso della serata è stato inoltre annunciato un incontro pubblico sul tema discarica in programma nell’Auditorium del Centro Culturale Comunale di Medolla lunedì 10 febbraio, con inizio alle ore 21.