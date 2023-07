Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Una serata tutta da ballare, al suono delle più belle canzoni della disco music degli anni 70, 80 e 90. Un evento per rievocare un’epoca magica, quando la provincia di Modena e la nostra regione erano al centro di quel fenomeno tutto italiano, e ancora molto ammirato all’estero, dell’Italo Disco e del Clubbing. Un fenomeno di costume e di cultura che continua ad emozionare tantissime persone: non solo una rievocazione nostalgica, dunque, ma un ricordo vivo di un momento in cui la discoteca e il locale notturno costituivano un punto di incontro fondamentale per la socializzazione e l’incontro tra le persone.Presentati da Andrea Barbi, nella serata organizzata da Radio Stella, si affiancheranno sul palco volti noti della musica da discoteca emiliana, come Luca Zanarini (Picchio Rosso), Giordano Fornari (Robin Hood), Andrea Sarti (Otto Club), Dany (Mamma Orsa), Stefano Facchini (Goya).Luca Zanarini è stato uno degli storici deejay del Picchio Rosso di Formigine, una delle prime e più importanti discoteche italiane; oltre all’attività nei locali ha realizzato remix per brani di Vasco Rossi.Giordano Fornari sarà in rappresentanza del Robin Hood di Sassuolo, locale attivo già nei primissimi anni ’70, noto anche con i nomi di Poker Danze, Signor Rossi, Casablanca e Oasis.Ancora da locali di Sassuolo come i mitici Otto Club e Goya (già Piccadilly Stryx) provengono Andrea Sarti e Stefano Facchini, mentre per il Mamma Orsa di Formigine ci sarà Dj Dany.