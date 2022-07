Cimoncino: riprendono le ricerche del settantenne disperso

Sono riprese questa mattina all'alba in zona cimoncino di Fanano le ricerche scattate nel pomeriggio di ieri di un settantenne che non è rientrato al rifugio Zambelli dove era atteso. Sul diverse unità specializzate dei vigili del fuoco, con mezzi aerei e squadre a terra. Opera un carro comando per il coordinamento delle ricerche, una squadra SAPR (sistemi aereomobili a pilotaggio remoto) dotata di droni e unità cinofile. In questo momento si sta procedendo con una ricognizione aerea anche con elicottero del reparto volo Vigili del Fuoco Emilia Romagna.Articolo in aggiornamento