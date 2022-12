Pavullo, disperso da giorni, anziano trovato in vita dopo notti all'aperto

Le ricerche erano scattate nella tarda mattinata di ieri. Rintracciato all'aperto in via Savonarola provato dalle basse temperature

Le ricerche avevano coinvolto da ieri, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il Gruppo comunale di Protezione civile di Pavullo subito operativi anche il giorno di Natale. Un anziano signore si era allontanato dalla sua abitazione di S.Antonio di Pavullo senza farvi ritorno. Operative, per rintracciarlo, unità a piedi e unità cinofile dei Vigili del Fuoco che hanno iniziato a perlustrare le aree nelle immediate vicinanze del luogo in cui avrebbe dovuto fare ritorno. Ricerche interrotte nella notte e riprese all'alba con la preoccupazione che una possibile notte all'esterno, con le temperature del periodo, avrebbero potuto portare a gravi conseguenze sul fisico dell'uomo. Poco prima di mezzogiorno di oggi la buona notizia: l'uomo, disperso dall'altro ieri è stato ritrovato in vita dalla Squadra Cinofili dei Vigili del Fuoco, ed in particolare dal labrador Luna insieme al suo conduttore. L'anziano si trovava in una area all'aperto nei pressi di via Savonarola, in uno stradello non asfaltato prossimo alla sua abitazione, particolarmente provato dalle basse temperature.

Subito soccorso è stato consegnato ai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale per accertamenti tra il sollievo dei famigliari che ne avevo segnalato l'allontanamento alle autorità.





