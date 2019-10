Distretti Mirandola e Sassuolo: nominati i nuovi direttori sanitari

Da domani l'ospedale di Sassuolo spa ha un nuovo direttore sanitario. A ricoprire l'incarico è Silvio Di Tella. Modenese, nato nel 1977, Di Tella si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva nel 2006 a Bologna.

Arriva a Sassuolo dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna, dove – negli ultimi 7 anni – ha svolto l’incarico di Responsabile della Logistica sanitaria prima dei percorsi in area medica e specialistica e, negli ultimi 3 anni, di quelli in area chirurgica. Dal 2017 è anche Presidente della Cooperativa Sociale ‘La Carovana’ di Modena. Sposato, 4 figli, Di Tella è alla sua prima esperienza in un ruolo così importante all’interno di una azienda sanitaria. Prima di ‘spostarsi’ a Bologna, Di Tella ha lavorato anche a Baggiovara, per l’Azienda USL di Modena, presso la Direzione sanitaria del presidio ospedaliero.



E sempre da domani Angelo Vezzosi è il nuovo Direttore del Distretto sanitario di Mirandola. Nominato dal Direttore Generale Antonio Brambilla, Vezzosi sostituisce Massimo Fancinelli, che ritorna alla sua attività di Medico di Medicina generale e al quale va il ringraziamento dell’Azienda USL di Modena per il servizio svolto con grande impegno e professionalità.

Quello di Vezzosi è un ritorno alla guida del Distretto mirandolese, che aveva già diretto dal marzo 2016 al novembre 2017, quando ha assunto l’incarico di Direttore del Dipartimento di cure primarie dell’Ausl. 58 anni, specialista in Igiene e Medicina preventiva, Vezzosi ha una lunga esperienza alla direzione di Distretti sanitari, dapprima fuori regione (tra il 1997 e il 2003 ha ricoperto l’incarico di Direttore a Rovigo e nel Polesine), poi a Vignola e Mirandola, dove torna per effetto della nomina con decorrenza dal primo di ottobre.