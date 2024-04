Distretto sanitario Pavullo: 1400 utenti seguiti dal servizio domiciliare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel Distretto di Pavullo la rete di assistenza presso le abitazioni dei pazienti più fragili assume ancora più importanza, viste le caratteristiche del territorio montanaro e la difficoltà per i cittadini, soprattutto i più anziani, a spostarsi e raggiungere i presidi sanitari principali.

La rete del Distretto di Pavullo ha visto negli anni un rafforzamento e una copertura di pazienti sempre maggiore: nel 2023 sono stati quasi 1400 i pazienti (1378 per l’esattezza) seguiti dall’assistenza domiciliare infermieristica, il 42% in più rispetto al 2022 quando erano stati 968 quelli in carico al servizio; mentre - sempre nel 2023 - sono stati 172 i pazienti assistiti dalle cure palliative domiciliari, anche in questo caso in crescita del 39 per cento rispetto al 2022 quando erano124.



L’assistenza domiciliare del Distretto pavullese può contare su 11 infermieri suddivisi nei vari territori montani, che si occupano anche dell'Infermieristica di Comunità. L’equipe delle cure palliative prevede quattro infermieri, uno psicologo, un medico palliativista, due medici di medicina generale con formazione specifica in cure palliative.



Fondamentale, per la riuscita dell’assistenza domiciliare, è la collaborazione della famiglia e del caregiver principale del paziente: per questo motivo gli operatori del servizio dedicano incontri specifici con i parenti per l’insegnamento e l’educazione terapeutica al fine di aiutare le persone fragili a rimanere presso il loro domicilio.



“I nostri servizi su questo territorio hanno un ruolo cruciale: l'isolamento delle persone anziane sono speso una realtà inevitabile della montagna – dichiara Barbara Fogliani, Coordinatrice Professioni sanitarie e Servizio assistenza domiciliare e Cure palliative del Distretto sanitario di Pavullo -. I nostri professionisti sono un punto di riferimento per le persone per tutti gli aspetti che riguardano la salute e la conservazione del benessere psico-fisico”.