'Divieto botti di Capodanno? Inutile, non si può a farlo rispettare'

Curiosa decisione del sindaco di Finale Emilia Sandro Palazzi che ha deciso quest'anno di non emettere alcuna ordinanza di divieto dei botti di Capodanno. Sandro Palazzi si limita semplicemente a un 'invito' alla prudenza. 'Quest'anno mi sono posto l'interrogativo sulla utilità o meno di procedere con l'ordinanza di divieto dell'uso dei botti di Capodanno e ho ritenuto non coerente emanarla consapevole della oggettiva difficoltà a farla rispettare pienamente - scrive il sindaco -. Sarebbe auspicabile emettere un tale divieto ma ritengo più ragionevole affidare l'utilizzo dei botti alla prudenza e al senso di responsabilità dei miei concittadini invitandoli a servirsi, eventualmente di quelli legali e a preferire giochi di luce non rumorosi ma ugualmente divertenti...'