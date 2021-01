Divieto di avvicinarsi a scuole per 3 anni per giovane spacciatore

Il provvedimento si è reso necessario per ragioni di sicurezza della città: al giovane è stato fatto divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici di Mirandola per 3 anni.

A seguito di perquisizione domiciliare erano stati rinvenuti nella sua abitazione 13 involucri di hashish per un peso complessivo di 22 grammi, oltre alla somma di 215 euro in contanti.

