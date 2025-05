Dove andiamo? Appuntamenti a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Modena

➜ Domenica 4 maggio – CantaMo: musica e solidarietà Teatro Storchi, ore 20. Evento benefico dedicato a Chiara Cassano e Thomas Romano, con 30 cantanti modenesi e una band di turnisti di fama nazionale. Condotto da Clarissa Martinelli e Robby Mantovani. Biglietti su Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Storchi. Contributi alla raccolta fondi su eppela.com ('CantaMO per Thomas')

➜ Sabato 3 e domenica 4 maggio – MODENABUK Festival Chiostro di San Paolo. Festival della piccola e media editoria con incontri e anteprime editoriali

➜ Domenica 4 maggio – Visita guidata alla Sala dei Matrimoni Palazzo Comunale, ore 18. Ritrovo alle 17:45 al primo piano, scalone di Piazza Grande 16. Prenotazione obbligatoria su Visitmodena.it o presso lo IAT di Piazza Grande 14

➜ Continua la mostra 'Paradise Lost' Giardini Ducali Modena.

Visitabile fino al 24 agosto con orari variabili a seconda dei mesi. Ingresso 10€ (7€ per i residenti in provincia di Modena, ridotto 5€). Ingresso libero la prima domenica del mese e il mercoledì per i modenesi➜ Sabato 3 e domenica 4 maggio – Finale Campionato Italiano a Squadre Steel di Freccette Bocciofila “Il Cavallino”. Organizzato da Figest e Asd Fidart. Le finali si svolgeranno domenica pomeriggio➜ Sabato 3 maggio Cinema Teatro Massimo Troisi ☆ Ore 17 – 'Volare' di Margherita Buy ☆ Ore 21 – 'Gloria!' di Margherita Vicario (ospite l'attore Natalino Balasso)➜ Domenica 4 maggio Ore 15 – 'Felicità' di Micaela Ramazzotti ☆ Ore 21 – 'Il più bel secolo della mia vita' con il regista Alessandro Bardani e l'attrice Betti Pedrazzi. Ore 18 – Evento “80MM” Ingresso gratuito

➜ Domenica 4 maggio – Prima proiezione della rassegna “Castelmondo” Biblioteca comunale Lea Garofalo, ore 17:30. Film 'Union' di Brett Story e Stephen Maing. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti➜ Domenica 4 maggio – Magnalonga di Corlo Percorso enogastronomico con 11 tappe➜ Sabato 3 e domenica 4 maggio – 'Sassuolo in Fiore' Centro storico, tra Piazza Martiri Partigiani e Piazza Garibaldi. Ingresso gratuito dalle 9:00 alle 20:00➜ Sabato 3 maggio – 'Indole notturna': camminata notturna Riserva naturale delle Salse di Nirano, ore 21. Prenotazione consigliata (salse.nirano@comune.fiorano-modenese.mo.it)➜ Domenica 4 maggio – Visita guidata gratuita alle Salse di Nirano Ore 16, partenza da Cà Rossa➜ Domenica 4 maggio – 2° Gran Premio Vai Ferro Bike – Ciclismo Giovanile Organizzato dalla Ciclistica Novese & Vai Ferro Bike➜ Sabato 3 maggio Biblioteca Loria ➞ Ore 17 – Documentario 'Il segreto di Liberato' (Napoli)➜ Domenica 4 maggio ➞ Ore 17 – Film 'Viaggio in Italia' di Rossellini Ingresso libero➜ Sabato 3 - lunedì 5 maggio – Mercato Internazionale Regioni d’EuropaPiazza Martiri➜ Domenica 4 maggio – Al Museo con i Classici Museo Monumento al Deportato, ore 17. Lettura di 'L’Agnese va a morire' di Renata Viganò. Prenotazione consigliata su fondazionefossoli.org➜ Sabato 3 maggio – Passeggiate nell'Oasi Valdisole Fossa di Concordia, ore 6:30-17:00. Osservazione degli uccelli, biodiversità e fotografia naturalisticaNella foto, il castello di Spezzano di Fiorano