L’uomo è stato fermato dai Carabinieri, per un normale controllo di polizia, nel corso del quale i militari hanno accertato la pendenza del provvedimento restrittivo. Doveva scontare un residuo di pena detentiva di otto mesi di reclusione, per violazione degli obblighi di assistenza familiare.Continuano i controlli stradali dei Carabinieri in tema di sicurezza stradale. Nel corso dell'attività i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo ieri all'1,30 della notte, nel corso di un posto di controllo in Via Circondaria a Sassuolo, hanno fermato un’autovettura il cui andamento incerto poneva dei seri dubbi sulle condizioni psicofisiche del suo conducente.Nel corso del controllo, il 29enne alla guida del veicolo è risultato positivo all’accertamento con etilometro, che ha evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il livello massimo consentito.L’uomo è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool, con immediato ritiro della patente per la successiva sospensione.Tali controlli rientrano nel quadro dell’incremento dei servizi di sicurezza stradale attuato nel periodo estivo, in concorso con le altre forze di polizia, coordinate dalla locale Prefettura.