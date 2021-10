Droga: giovani nei guai a Carpi e Savignano

Controlli con importanti risultati nelle serate dell'8 e 9 ottobre scorsi. A Carpi, i Carabinieri della Compagnia hanno eseguito un servizio coordinato per la prevenzione e contrasto della diffusione delle droghe tra i giovani. Luoghi dei controlli sono stati, quelli più frequentati dai giovani nell’orario serale e notturno. Complessivamente oltre 50 sono stati i giovani controllati, 11 dei quali trovati in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti di varia tipologia, prevalentemente hashish e marijuana. I giovani, tutti tra i 18 ed i 30anni, sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura.A Savignano i Carabinieri della locale stazione, nel corso di uno dei servizi di controllo del territorio, finalizzati allo contrasto della diffusione delle droghe tra i giovani, hanno notato un uomo che stava passeggiando nel paese, il cui atteggiamento ha destato comunque forti sospetti, procedendo così al controllo.L’intuito dei militari ha trovato conferma poiché, all’atto della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 15 di cocaina, 3 di marijuana e denaro contante per oltre 700 euro. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto davanti al Giudice per il processo per direttissima, ove è stata patteggiata una condanna a 8 mesi di reclusione.