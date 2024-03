Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Serramazzoni i militari hanno assicurato alla giustizia un uomo di 60 anni, originario del foggiano, poiché destinatario di un ordine di esecuzione pene emesso nel febbraio del 2024 dalla Corte di Appello di Bologna.L'uomo, che è stato associato al carcere di Modena, ha accumulato diverse condanne per delitti commessi a Modena e Carpi negli anni 2002, 2006, 2015 e 2016 per truffa, ricettazione, insolvenza fraudolenta e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Dovrà scontare 4 anni e 9 mesi di carcerazione.Sulla base di un altro provvedimento della Corte di Appello, è stato rintracciato e arrestato un 40enne di origine marocchina residente a Castelfranco Emilia, ma di fatto irreperibile da tempo, localizzato grazie ad accertamenti di polizia giudiziaria.L’uomo, associato anch’esso al carcere di Modena, è stato condannato ad espiare 4 anni e 6 mesi di detenzione carceraria a seguito di condanne patite per reati di furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutti commessi nel circondario di Castelfranco Emilia negli anni che vanno dal 2003 al 2017.