E' Boris Martagni, scomparso a marzo, l'uomo trovato senza vita in un dirupo

E' del 58enne Boris Martagni, scomparso il 31 marzo da Medicina, il corpo senza vita trovato oggi da alcuni escursionisti in un dirupo del Cimone . La salma dell'uomo è stata rinvenuta a Canevare di Fanano ai piedi di una rupe. A poca distanza i carabinieri hanno rinvenuto la sua Honda CS 250 di colore blu.La presenza di Martagni dopo la scomparsa era stata segnalata a Lama Mocogno i suoi genitori erano originari del luogo e lui era comproprietario di un immobile in zona.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.