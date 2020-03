E in Appennino oggi, 25 marzo, arriva la neve

Come preannunciato è tornato il gelo in Appennino. Già da alcuni giorni sono calate le temperature, tanto da far preoccupare gli addetti del settore agricolo, del pericolo delle gelate per le coltivazioni, dopo che una primavera decisamente anticipata, associata ad un inverno particolarmente mite, aveva conseguentemente anticipato la fioritura.

La perturbazione ha i caratteri della bufera, tuttavia vuoi per il poco traffico dovuto al lockdown, vuoi che la neve non ha comunque attaccato in maniera preoccupante per la circolazione, non si registrano problemi di viabilità.

Va detto che, se continuasse in maniera consistente, non ci sarebbero i soliti problemi alla variante Carrai proprio in virtù del poco traffico, e arriverebbe il deterrente definitivo che farebbe sì che le persone stessero a casa, rallentando magari in maniera finalmente significativa il contagio anche in provincia di Modena.



Stefano Bonacorsi