'Apprendiamo con dolore della scomparsa di Mario Boni. Fondatore del Picchio Rosso, la storica discoteca nata a Formigine nel 1976 e divenuta simbolo in tutta Italia, Boni ha innovato il mondo del divertimento. Appassionato di musica e di arte, grazie al suo lavoro ha portato a Formigine ospiti del calibro di Vasco Rossi, che proprio al Picchio Rosso ha mosso i suoi primi passi come musicista, Raffaella Carrà, Mina, Renato Zero, Tina Turner, Donna Summer, Ray Charles e tanti altri - scrive il sindaco di Formigine Maria Costi -.Anche lo scorso settembre, come ormai da otto anni, insieme all’assessore Corrado Bizzini lo abbiamo incontrato in occasione del Remember Picchio Rosso, grande festa che inaugura il Settembre formiginese e che richiama le tantissime persone che ancora oggi ricordano la sua creazione con affetto e malinconia, memori dei momenti vissuti in gioventù. Il nostro pensiero pensiero va alla famiglia di Mario Boni, ai tantissimi amici, a coloro che, come noi, continueranno a ricordarlo: la sua eredità, come quella del 'suo' Picchio Rosso, resterà con noi'.'Ci lascia un uomo capace di far divertire e coinvolgere intere generazioni, di sassolesi e non solo: un uomo capace di portare in città personaggi idolatrati in tutto il mondo della musica e dello spettacolo, che ha saputo trasformare la nostra provincia in un punto fermo del panorama musicale italiano, tramandando anche alle nuove generazioni il gusto del divertimento sano. Sua l’idea e la gestione di monumenti di un’epoche che tutti ricordiamo con affetto quali il Picchio Rosso, il Piccadilly Stryx e il Poker Danze. Un amico di tantissimi sassolesi, me compreso' - aggiunge il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani.