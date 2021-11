E' morto a 93 anni il missionario nonantolano padre Aristide Guerra

Lutto nel mondo cattolico modenese, è morto a 93 anni padre Aristide Guerra, missionario comboniano: si è spento ieri in Eritrea, sua terra di missione dal 1952.Nato a Nonantola il 27 dicembre del 1927, padre Aristide frequentò i seminari della diocesi modenese (Finale, Nonantola, Modena) fino alla terza liceo classico. Entrato nel noviziato dei Comboniani, emise la prima professione religiosa nel 1949 e viene ordinato sacerdote negli Usa nel 1952.Anche il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini ha espresso il cordoglio dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità bomportese per la scomparsa. Premiato con il San Martino d'oro nel 2005 per il suo operato benefico verso la comunità e i bambini (tra le tante attività, ha contribuito a fondare una scuola ad Asmara), da anni sul territorio bomportese è attiva un'associazione di volontariato che porta il nome di padre Aristide.

