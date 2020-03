E' morto il primo paziente contagiato dal coronavirus a Modena

Giorgio Grillenzoni il socio della azienda carpigiana Garc, primo contagiato dal coronavirus sul territorio modenese è morto questa mattina all'ospedale di Sassuolo. Aveva 62 anni.

Era ricoverato dal 24 febbraio nell'ospedale sassolese in terpaia intensiva. Grillenzoni era stato contagiato nel Lodigiano dove si era recato più volte per seguire cantieri proprio per la Garc. Lutto in tutta la provincia di Modena: ricordiamo che la Garc aveva anche deciso a fine febbraio di autosospendere l'attività per un periodo di quarantena.