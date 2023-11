Educazione sentimentale, incontri per una paternità da protagonisti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La prima serata vedrà protagonista Francesco Fadigati: scrittore, insegnante, direttore della scuola “La Traccia” di Bergamo interverrà sul tema de “I papà e la scuola”. Il confronto verterà sul ruolo del padre nell’educazione scolastica e in particolare sull’argomento dell’educazione sentimentale a scuolaL’idea è nata da un gruppo di genitori desiderosi di confrontarsi con esperti a proposito dell’educazione dei propri figli, in particolare adolescenti, mettendo i riflettori sul ruolo e sulla figura del padre. In particolare in un momento come questo dove temi come l’educazione sentimentale, il patriarcato, le differenze di genere sono al centro del dibattito sui media a causa dei recenti fatti di cronaca e alle manifestazioni per la “Giornata contro la violenza sulle donne”.

Il ciclo d’incontri ha ricevuto il patrocinio del Comune di Sassuolo e del Comune di Casalgrande, ed è stato realizzato grazie alla collaborazione di numerose associazioni e scuole del territorio del comprensorio ceramico: Istituto Vladimiro Spallanzani, Scuola Paritaria San Giuseppe, Scuola S.Dorotea, Scuola dell’Infanzia Gesù Bambino, Scuola Materna Paritaria Luigi Coccapani, Asilo Infantile S.Anna, Movimento Familiari Consortio, Fondazione Incendo, C.A.V Centro aiuto alla vita - Sassuolo.



I prossimi incontri

11 Gennaio con lo psicoterapeuta e scrittore Alberto Pellai che tratterà il tema “I papà e la sessualità”

22 Marzo si concluderà con Gigi De Palo, giornalista e formatore, che parlerà de “I papà e la famiglia”