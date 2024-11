Elevazione tenenza carabinieri a Castelfranco, Negro sostiene petizione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il sindaco Giovanni Gargano ha efficacemente inquadrato la necessità di questo traguardo nel contesto del presidio della sicurezza di un'area vasta di 100.000 abitanti che gravitano su Castelfranco. Il passaggio da Tenenza a Compagnia permetterebbe di triplicare l'organico, passando dagli attuali 20 a circa 60 carabinieri, con evidenti benefici non solo per questa zona ma per l'intera provincia. Come già fatto in passato per l'organico del Commissariato di Polizia di Mirandola e per l'elevazione di fascia della nostra Questura, mi impegno a portare avanti questa causa con determinazione, ben oltre la campagna elettorale.

La sicurezza urbana è un diritto fondamentale che lo Stato deve garantire, essendo precondizione per il godimento di tutti gli altri diritti. L'insicurezza colpisce l'intera comunità, a partire dai più vulnerabili. Se eletto consigliere regionale, mi farò carico di questa istanza anche in quella sede. Invito tutti i cittadini a continuare a sostenere questa causa, sottoscrivendo la petizione che resterà attiva fino al 15 gennaio 2025. L'avvio recente del servizio degli street tutor volontari a Castelfranco è un segnale forte e chiaro: la comunità è unita e attenta alle esigenze di sicurezza, soprattutto nelle fasce serali. È giunto il momento che anche il Governo, responsabile primario del tema sicurezza, vada oltre gli slogan e dia risposte concrete a territori come il nostro. Ci chiediamo cosa stia facendo il ministro Piantedosi a riguardo'.