Elezioni a Carpi, ecco la lista di Forza Italia

1- Massimo Barbi: 66 anni, ingegnere Civile, Coordinatore Forza Italia Carpi, già Consigliere Comunale prima del Popolo delle Libertà e poi per Forza Italia.2- Michele De Rosa: 27 anni, praticante avvocato abilitato, Amministratore Unico della Pro Iure S.r.l., Presidente Leo Club Carpi.3- Elisabetta Cadossi: 55 anni, avvocato civilista, volontaria Croce Blu di Carpi da 5 anni.4- Federica Arletti: 25 anni, studentessa universitaria facoltà di Giurisprudenza UniMoRe.5- Cristian Rostovi: 50 anni, dipendente presso Goldoni Keestrack srl, già consigliere comunale nelle legislature 2009-2014 e 2014-2019, già bersagliere casco blu dell’Onu.



6- Massimo Goldoni: 60 anni, imprenditore, già titolare della Goldoni spa, dal 2016 presidente Comitato Fiere Industria, già Presidente di Federveicoli dal 2011 al 2017 e Amministratore delegato di Unacoma Service.

7- Barbara Vertechy, 51 anni, odontoiatra, per anni specializzata all’estero a Buffalo, Cuba, San Paolo in Brasile, Master in Odontoiatria, laser e implantologia, appassionata di ciclismo, benessere e natura.

8- Letizia Loschi: 64 anni, imprenditrice per anni nel settore tessile e della moda.

9- Luca Lamma: 59 anni, assicuratore, già consigliere comunale per il Popolo delle Libertà nella legislatura 2009-2014.

10- Luca Loschi: 50 anni, imprenditore, titolare di Traslochi Loschi, ditta presente da 40 anni sul territorio.

11- Beatrice Donzelli: 28 anni, dottoressa in Giurisprudenza e Master internazionale in criminologia e scienze forensi, attualmente collaboratrice in Fondazione Marco Biagi.

12- Monica Lugli: 59 anni, imprenditrice, per 25 anni titolare della Meby srl, appassionata di moda.





13- Dario Pignatti: 42 anni, ITC Manager presso Duna Corradini spa, sempre in prima fila per aiutare gli altri.

14- Matteo Aguzzoli: 26 anni, consulente per l’efficienza energetica, da anni volontario della Croce Rossa e della Protezione civile di Carpi.

15- Gabriella Rubbiani: 51 anni, avvocato civilista, già Cultore della materia presso la facoltà di Giurisprudenza di Parma e Mediatore presso l’Oam.

16- Magda Gallesi: 70 anni, pensionata, per anni artigiana, da sempre attiva nel sociale.

17- Massimiliano Ronchetti: 49 anni, impiegato nel tessile, grande appassionato della montagna.

18- Salvatore Musumeci: 85 anni, fisiatra stimato e affermato, svolge la professione da oltre 40 anni.

19- Gabrijela Vidmanic: 73 anni, pensionata, già segretaria aziendale e agente di commercio, ex donatrice Admo.

20- Liviana Santini: 74 anni, artista e libera professionista.

21- Giovanni Ippolito: 56 anni, libero professionista e sempre dalla parte dei piu deboli

22- Gianni Goldoni: 81 anni, pensionato, già militare, insignito del titolo di Commendatore dal Presidente della Repubblica.

23- Giulia Zanfi: 42 anni, impiegata commerciale, ex scout.

24- Martina Perfetti: 48 anni, agente assicuratrice, ex Scout a Carpi e mamma.