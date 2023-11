Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

va verso una ricandidatura con l'appoggio del centrosinistra. A sfidare il 'sindaco del sorriso' sarà con ogni probabilità l'ex comandante della polizia locale e dirigente della Croce Rossa italiana,Malavasi, di estrazione socialista, già con una esperienza di candidatura nel 2019 a Modena nella lista civica 'Siamo Modena', è sostenuto in primis da Forza Italia (che per qualche tempo lo ha anche immaginato come candidato sindaco nel capoluogo) e dalla Lega, ma pare che anche Fdi non abbia posto veti. Scontato il sostegno dei centristi: la referente di Noi Moderati,, è la compagna dello stesso Malavasi.A questo punto decisiva sarà la posizione dei 5 Stelle. A Formigine il coordinatoreieri ha aperto a una alleanza coi progressisti, uno schema che potrebbe essere replicato anche in altri Comuni della provincia per evitare al Pd la roulette del ballottaggio.