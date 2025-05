Elezioni a San Prospero, Borghi: 'Diamo continuità al lavoro fatto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Anche la lista civica “San Prospero 2030” si prepara alle elezioni di domenica e lunedì prossima a San Prospero, a sostegno della candidatura di Sauro Borghi.

'Forte di un’esperienza decennale alla guida della nostra comunità, Sauro Borghi si ripropone ai cittadini con la solidità di chi ha già ampiamente dimostrato capacità amministrative e una profonda conoscenza del territorio e delle sue esigenze. Durante i suoi due precedenti mandati, Sauro Borghi ha guidato San Prospero attraverso un percorso di crescita e sviluppo, caratterizzato dal potenziamento delle strutture scolastiche e sportive, dall’avanzamento degli interventi di riqualificazione di Villa Tusini e da una forte riduzione del debito pubblico, passato dagli 893 euro pro capite nel 2014 ai 295 euro pro capite nel 2025, oltre a innumerevoli altri progetti, alcuni dei quali sono tuttora in fase di sviluppo.

Questi risultati tangibili sono il frutto di un lavoro costante, svolto con dedizione, trasparenza e un continuo dialogo con i cittadini' - fa sapere la lista civica.'Sono stati dieci anni di intenso lavoro, passione e ascolto - dichiara Sauro Borghi - Abbiamo affrontato sfide importanti e raggiunto traguardi significativi per la nostra San Prospero. Ma la mia visione per il futuro della comunità è ancora ricca di progetti e idee. L’esperienza accumulata non è un punto di arrivo, ma una solida base da cui partire per costruire insieme un domani ancora migliore, più coeso e fertile per tutti i sanprosperesi. Comprenderete quindi che è fondamentale dare continuità alla visione che ho concepito e che negli anni scorsi ho iniziato a concretizzare, ottenendo risultati tangibili.

Sono convinto che le altre liste, che concorreranno con noi, abbiano tantissimi pregi: spirito d’iniziativa, voglia d’impegnarsi e visioni alternative. Ma è innegabile che non possano avere una qualità che è propria della nostra lista civica, ovvero un’esperienza di oltre dieci anni alla guida di San Prospero. Per oltre un decennio, infatti, ho avuto l’onore e l’onere di essere responsabile diretto e indiretto di tutte le decisioni prese dall’Amministrazione comunale. Ciò mi ha consentito di avere ad oggi un bagaglio culturale, tecnico e umano che altri candidati non possono avere, pur con tutte le competenze e la buona volontà che sicuramente hanno. Una gestione poco esperta in questo momento delicato significherebbe correre un elevato rischio di bloccare i progetti e perdere gli stanziamenti già confermati, a danno di tutti i cittadini. È anche per evitare questo scenario che chiediamo a tutti gli elettori di votare per la nostra lista il 25 e 26 maggio'.