Elezioni a San Prospero: i Verdi si schierano con Eva Baraldi

'La Federazione provinciale di Europa Verde – Verdi Modena, esprime il pieno sostegno alla candidatura di Eva Baraldi a sindaco di San Prospero con la convinzione che la sua visione e il suo impegno per temi come la sostenibilità, la partecipazione, l’innovazione, la sicurezza, rappresentino un valore aggiunto per la sua comunità. Diamo grande valore al suo essere candidata donna del centrosinistra, perché come Verdi riteniamo le donne un presupposto fondamentale dell’azione politica, per via della peculiare visione della realtà che deriva dalla differente esperienza di vita, sensibilità, capacità di tessere relazioni, concretezza e pragmatismo'. Così in una nota i Verdi che, a differenza del Pd, hanno deciso di prendere posizione nel dualismo che a sinistra vede contrapposti la Baraldi e Sauro Borghi.

'Così come diamo valore all’importante ruolo da lei dato alla partecipazione, un ascolto e confronto costante con un gruppo nato dal basso tra i cittadini, donne e uomini di tutte le età, che ha portato alla formazione della lista civica “Un Comune per tutti” che la sostiene. Eva Baraldi è da tempo attiva nel panorama politico e sociale sanprosperese: nella scorsa legislatura è stata assessora comunale all’Istruzione e alle Pari Opportunità due deleghe che a prima vista possono sembrare “di poco peso” ma che al contrario sono determinanti per il nostro incerto futuro. Eva Baraldi è stata una insegnante e conosce l’importanza fondamentale dell’istruzione e della cultura, elementi indispensabili per fornire alle persone gli strumenti per poter scegliere e decidere e imprescindibili in questa società che sta perdendo i suoi valori fondamentali.

Senza cultura, senza giustizia sociale (e qui il riferimento è al suo mandato alle Pari Opportunità) e senza giustizia ambientale, non c’è futuro. E parlando con Eva Baraldi questi temi escono chiaramente. C’è poi la questione del sindaco uscente Sauro Borghi, diretto contendente di Eva Baraldi. Non entriamo nel merito del suo operato, rileviamo solo che questo sarebbe il suo terzo mandato, cosa resa possibile da un Decreto Legge del Governo Meloni del 2024 che ha modificato il numero massimo di mandati che possono essere ricoperti dai sindaci, portandolo da 2 a 3 per i comuni tra 5 e 15mila abitanti, la fascia di popolazione in cui rientra San Prospero. Noi Verdi crediamo che in politica il rinnovamento, sia un valore democratico e necessario, e riteniamo utile porre ai cittadini di San Prospero una riflessione sull’opportunità di attribuire a una singola figura politica, un potere tanto rilevante sul suo territorio per un periodo così lungo. Siamo convinti che Eva Baraldi con la sua passione e la sua concretezza, con la sua sensibilità per i temi ambientali che oggi più che mai sono strettamente legati al tema fondamentale della salute dei cittadini, potrà guidare San Prospero verso una transizione ecologica che tenga conto delle esigenze di tutti, promuovendo una gestione responsabile delle risorse e un piano di sviluppo locale rispettoso delle persone e dell’ambiente' - chiudono i Verdi.