In casa Pd l'assessore Riccardo Righi pare invece ormai aver staccato tutti i rivali, tanto che nei giorni scorsi si è sentito in dovere, sui social, di rispondere personalmente alle critiche che la stessa Arletti aveva mosso alla amministrazione della città. Sfumata dunque l'ipotesi di una promozione di Giovanni Taurasi, così come archiviate le velleità del segretario Pd Daniela Depietri. L'unico vero rivale per Righi potrebbe essere Stefania Gasparini, forte del sostegno del segretario nazionale Elly Schlein.