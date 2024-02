Elezioni a Carpi, Simone Morelli di nuovo ago della bilancia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da un punto di vista oggettivo e razionale, la Depietri ha ragione. Il centrodestra carpigiano, a 4 mesi dal voto, non ha ancora espresso neanche un’idea di candidato. Che non fosse la “Moglie del Capo”, ovvero Annalisa Arletti, il cui curriculum è di indubbio valore, ma che paga comunque il prezzo politico di essere la moglie di Michele Barcaiuolo. A sua volta dato tra i possibili candidati a Modena.

E oltre alle polemiche non si vedono proposte. Sistema che ha funzionato benissimo per Salvini nel 2018 e per la Meloni nel 2022, beninteso. Ma che sul locale non ha mai portato grandi risultati.



Ma la politica non è solo razionalità e oggettività. E se il centrodestra tace è perché in realtà c’è dietro un ragionamento molto più tattico. Al momento sono 3 le liste civiche di opposizione carpigiane pronte al lancio: oltre alla solita Carpi Futura, ci saranno la lista “Barbie”, di Annalisa Bonaretti e del gruppo Facebook Sei Di Carpi Se; e la lista “Bella Carpi” di Fabrizio Stermieri di Voce di Carpi, sulla quale dovrebbe convergere anche Mauro D’Orazi. C’è poi l’incognita perenne rappresentata dall’imprenditore “social” Nicola Camurri. E in più Forza Italia, con Massimo Barbi e Michele De Rosa, ha già sollevato forti perplessità sulla gestione autocratica di FDI, e potrebbe correre da sola o con una delle civiche.



Mentre la Lega, rappresentata da Giulio Bonzanini ma rimasta senza un gruppo operativo sul territorio, molto difficilmente potrà esprimere una lista propria. Con questo affollamento e con queste divisioni il centrodestra - specie se con un candidato sconosciuto ai più come la Arletti - rischia di non arrivare nemmeno al ballottaggio. Per questo Barcaiuolo avrebbe in mano la carta che spariglia: Simone Morelli.



Secondo i bene informati, l’ex vicesindaco, uscito pulito sia legalmente che moralmente dalle vicende giudiziarie e rinfrancato nello spirito, sarebbe da tempo già pronto con una lista propria e avrebbe anche già contattato gli stampatori per i manifesti. Sarebbe anche stato visto in incontri conviviali con esponenti di spicco del Pd e con lo stesso Taurasi – conterraneo di radici. Condizionali d’obbligo, specie in politica. Però una cosa è certa: se c’è anche solo una minima possibilità per il centrodestra di strappare il comune al Pd, è attraverso Morelli. E contro Righi – perché Morelli e Taurasi pescano nello stesso bacino elettorale.



Per questo Barcaiuolo sta aspettando l’esito delle primarie del Pd. Laddove vincesse Taurasi, Morelli andrebbe con la sua lista in appoggio a Taurasi – magari facendo da vicesindaco. Laddove vincesse invece Righi, Morelli potrebbe tentare il colpaccio e vincere il Comune, con il centrodestra in appoggio.



Eli Gold