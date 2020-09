'Elezioni Montese, con la Lega finalmente un vero cambiamento'

Tanti Montesini hanno partecipato questa mattina al gazebo Lega a Montese alla presenza del senatore Stefano Corti e del candidato sindaco Flavio Viani in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre. 'E' la dimostrazione della volontà dei cittadini di Montese di mettere in atto un vero cambiamento che consenta un cambio di passo e una ventata di aria fresca - afferma il senatore Corti -. Il Pd ha dimostrato in questi anni di non potere più garantire un governo all'altezza delle esigenze di chi vive un territorio sempre più abbandonato dal Governo centrale e dalla Regione: il tema della manutenzione delle condutture idriche e della sicurezza dell'acqua potabile è solo l'esempio più eclatante di questo abbandono. Il mio impegno in Parlamento per il sostegno alla montagna si unisce all'impegno che Flavio Viani metterà in campo da primo cittadino di Montese'.

'Non ho nessun amico da risarcire con favori e posso assicurare che mi dedicherà completamente al bene della comunità di Montese - commenta Viani -. La priorità assoluta è garantire un servizio idrico finalmente sicuro e salubre, casi di inquinamento come quelli verificatisi recentemente non devono mai più ripetersi. Sul fronte del lavori pubblici mi concentrerà sull'intervento più oneroso: la messa in sicurezza sismica del polo scolastico di Montese. Io vengo da una esperienza amministrativa in un territorio duramente segnato dal terremoto del 2012 e posso garantire che i 900mila euro stanziati devono essere usati per realizzare scuole nuove a un solo piano e con garanzia antisismica assoluta. Mettere mano alla ristrutturazione degli edifici esistenti non solo non è economico, ma non offre neppure le medesime garanzie'.