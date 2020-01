Elezioni Regionali, Zingaretti scende in campo al fianco di Bonaccini

Il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, sarà domani e venerdì in Emilia-Romagna per iniziative elettorali a sostegno di Stefano Bonaccini.Prima tappa, alle 13, al ristorante Il Moretto dove, insieme al candidato Bonaccini, incontrerà gli esponenti delle realtà economiche delle Terre di castelli nel corso di un pranzo di lavoro a invito. Nel pomeriggio il segretario nazionale del Pd si sposterà a Modena dove alle ore 16 è atteso al Centro sociale orti di San Faustino in un incontro pubblico assieme al sindaco Muzzarelli, mentre alle ore 18 sarà ad Ago Modena Fabbriche culturali per l'inaugurazione della mostra allestita da Cgil, Cisl e Uil in ricordo del 70esimo anniversario dell'Eccidio delle Fonderie. Alle 19.30, infine, Zingaretti è atteso al Centro culturale Il Mulino di Soliera per un incontro pubblico, mentre alle ore 21 si sposterà al Centro anziani Graziosi di Carpi dove verrà intervistato dal giornalista Pierluigi Senatore.Il giorno seguente, venerdì 10 gennaio, sarà alle ore 9.30 a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, ad un incontro con il sindaco Roberto Angeli, i volontari della protezione civile, delle associazioni unionali sulla ricostruzione post-terremoto, i servizi sociali dell'Unione dei Comuni. Alle 11 Zingaretti sarà a Novellara dove farà visita alla Cooperativa sociale Il Bettolino ed incontrerà operatori, ragazzi e famiglie della cooperativa che si occupa dell'inserimento lavorativo dei ragazzi disabili ed è di proprietà degli otto comuni. Alle 11.45 il segretario Pd visiterà con il sindaco Elena Carletti la S.A.Ba.R, un impianto per la gestione virtuosa dei rifiuti di proprieta' pubblica grazie al quale dal biogas viene prodotto il calore per le serre in cui lavorano i ragazzi del Bettolino. Alle 12.45, sempre a Novellara presso il Circolo Ricreativo in via Vittorio Veneto, Zingaretti incontrerà i ragazzi promotori di iniziative sulla legalità e parteciperà ad un pranzo popolare organizzato dai circoli Pd.