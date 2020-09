Elezioni Vignola, lo spoglio in diretta: tra Muratori e Pasini è testa a testa

Nella corsa a due per la poltrona di sindaco a Vignola, è testa a testa tra la candidata di centrosinistra Emilia Muratori e il candidato della Lega Angelo Pasini. Con 21 sezioni scrutinate su 23 Muratori è in vantaggio con 5488 voti contro 5442 di Pasini con una percentuale di 50,21% contro 49,79%.ci sono le liste del PD (Capolista Alessia Bertacchini), una lista 'personale' a sostegno del candidato sindaco 'Muratori Sindaca' (Capolista Vincenza Alini), la lista 'Vignola al centro' (Capolista Giuseppe Pesci), poi la lista 'Vignola cambia' (capolista il già sindaco di Vignola Mauro Smeraldi), e la lista di sinistra 'Vignola Coraggiosa (Capolista Alvezio Bigi).il centro destra unito insieme ad alcune liste civiche. Partendo dalla lista Lega (Capolista l'ex sindaco Simone Pelloni), Fratelli d'Italia (Capolista Filomena Campolongo), Forza Italia (Capolista Alberto Frontini), poi la lista Vignola per tutti (capolista Roberta Amidei), e la lista Vignola è casa (capolista Graziella Bergonzini)

