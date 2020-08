Elezioni Vignola, i 16 candidati di Fdi: capolista Filomena Campolongo

Presentata questa mattina la lista di Fratelli d'Italia in vista delle amministrative a Vignola a sostegno del candidato del centrodestra Angelo Pasini.

“Il centrodestra corre unito a Vignola, a sostegno di Angelo Pasini sindaco, con Fratelli d’Italia architrave della coalizione e una lista senza candidati paracadutati da fuori Vignola”, è il commento del consigliere e coordinatore regionale Michele Barcaiuolo.

“Siamo contenti di aver nelle nostre fila molte figure vignolesi di spicco che caratterizzano la composizione interclassista e intergenerazionale della lista: commercianti, operari dirigenti medici commercianti e liberi professionisti, uniti per dare continuità all’azione amministrativa di centro destra - afferma il presidente provinciale Ferdinando Pulitanó - La sinistra, con l’utilizzo di un linguaggio di genere forzato, accusa la destra di non porre sufficiente attenzione alle pari opportunità. Il nostro partito, unico in Italia con un Presidente donna, e la nostra lista per le amministrative di Vignola, con capolista Filomena Campolongo, credo siano l’ennesima dimostrazione di come Fratelli d’Italia punti al merito, dando ampio spazio e responsabilità alle donne'.

Filomena Campolongo, 38 anni

Larisa Cucu larisa, 36 anni

Alessia Di Maglie, 38 anni

Santina Ferrara, 48 anni

Emanuela Mallaci Mercurio, 39 anni

Maddalena Rubbiani, 28 anni

Davide Barbieri, 42 anni

Salvatore Calafato, 44 anni

Vittorio Colombini, 63 anni

Giuseppe Comella, 33 anni

Paolo Facci, 41 anni

Stefno Lamonica, 70 anni

Angelo Lugli, 56 anni

Massimo Magni, 68 anni

Orlando Antonio Palizzi, 60 anni

Gianluca Ruggeri, 51 anni