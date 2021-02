Elezioni Vignola, la Lega ricorre al Consiglio di Stato

'Abbiamo ricevuto notifica del ricorso in appello della Lega che impugna davanti al Consiglio di Stato e chiede l’annullamento della sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che ha certificato la regolarità del voto amministrativo nel nostro Comune. La Lega lo aveva preannunciato e ora procede sulla strada dell’appello, questa volta presentato da uno solo dei candidati che correvano nella lista della Lega, Lucilla Semeraro'. A dare notizia nel nuovo ricorso del Carroccio dopo la prima bocciatura del Tar è la stessa sindaco Pd di Vignola Emilia Muratori.'Adire il gradino superiore della giustizia amministrativa è certamente un diritto previsto dalla legge, ma perseverare nel negare un risultato elettorale che ha già passato il vaglio della Corte d’appello e del Tar ha francamente il sapore del puntiglio - afferma la Muratori -. I rappresentanti della Lega sembrano ignari del difficile momento che l’intera nostra comunità sta vivendo, con una pandemia che morde non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed occupazionale. Sembrano, se posso esprimere una considerazione, solo concentrati su se stessi e sullo scorno della sconfitta. Ricordo che tutti i Gruppi di minoranza hanno presentato una interpellanza sul tema del diritto di voto negato ai cittadini all'epoca in isolamento Covid. Non c’è stato neppure il tempo materiale di discuterne in Consiglio comunale. Prendo atto, quindi, del nuovo ricorso e discuterò con i rappresentanti della coalizione di forze politiche che mi sostiene come continuare a tutelare al meglio i risultati del voto a beneficio della comunità vignolese che si è democraticamente espressa'.