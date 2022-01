Emergenza-urgenza, la postazione di Nonantola diventa operativa H24

A partire dal prossimo 3 gennaio, il servizio di emergenza-urgenza territoriale nel Comune di Nonantola passerà dall'attuale copertura H12 ad una copertura H24, 7 giorni su 7.In particolare, l’ambulanza composta da infermiere e Operatore Tecnico Autista Soccorritore sarà attiva anche nella fascia notturna, mantenendo l'attuale postazione presso i locali di via Valluzza messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.L’ampliamento del servizio risponde alle esigenze del territorio e garantirà una presa in carico sempre più puntuale delle emergenze-urgenze con interventi a domicilio e in strada, con il conseguente trasporto presso le strutture sanitarie più idonee a seconda dell’evento.'La realizzazione di questo potenziamento del Sistema 118 - sottolinea Barbara Borelli, Direttrice del Distretto di Castelfranco –, in un momento così complesso, rappresenta l'impegno comune e costante di attenzione da parte dell'AUSL congiuntamente all'Amministrazione Comunale, ai diversi bisogni sanitari delle nostre Comunità'.“Una volta di più – dichiara Federica Nannetti, Sindaco di Nonantola – la collaborazione fra istituzioni genera un migliore servizio per i cittadini: il risultato ottenuto, con la copertura H24, è sicuramente un segnale di grande attenzione e presenza nei confronti del nostro territorio. Un grazie, sincero e sentito, a tutto il personale sanitario che, a diverso titolo, s’impegna per la sicurezza di tutti”.