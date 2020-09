Emiliana Rottami, scintille in Consiglio a San Cesario

Giovedi 10 settembre al consiglio comunale di San Cesario è andata in scena una delle pagine politiche più basse della storia di San Cesario. Una maggioranza che dapprima ha bocciato un’altra nostra mozione amianto, la terza da inizio legislatura, mozione che se approvata avrebbe impegnato il Sindaco in nome dei dati di alcuni studi e del principio di precauzione ad attivarsi per fare pressione sul gestore Hera affinchè si procedesse ad effettuare maggiori e più capillari controlli sul quantitativo di fibre killer presenti nell’acqua potabile e, poco dopo, creando un clima da bassa osteria su una mozione di “sfiducia” verso il sindaco Zuffi per la mancata emanazione nei tempi prescritti da Ausl di un'ordinanza di bonifica nel sito ex Emiliana Rottami di via Bonvino'. A parlare è il consigliere di Rinascita locale a San Cesario Mirco Zanoli.'In particolare nella mozione di “sfiducia”, ovvero di richiesta di pubbliche scuse alla cittadinanza presentata nei confronti del sindaco Francesco Zuffi in merito alla vicenda della mancata emanazione dell’ordinanza di bonifica a luglio 2019 nel sito ex Emiliana Rottami di via Bonvino a Ponte Sant’Ambrogio, si contestava a Zuffi di non avere dato seguito per ben sette mesi ad un parere urgente e vincolante di Ausl - afferma Zanoli -. Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale Zuffi ad un certo punto della discussione è arrivato addirittura a insultarmi pubblicamente e personalmente affermando, testuali parole: “ma tu sei serio quando fai questa domanda o hai dei problemi di salute in questo momento?”. Ho fermato immediatamente la discussione chiedendo al segretario che fosse messa agli atti l’affermazione di Zuffi, tutto ciò è presente nella registrazione consiliare consultabile nel sito comunale. La triste “sceneggiata” politica di Zuffi si è conclusa chiedendomi addirittura di ritirare la mozione o chiedere scusa lui stesso ai cittadini, una assurdità, un amministratore evidentemente in grande difficoltà, a questo punto ci chiediamo se sia realmente in grado di sostenere il proprio ruolo di sindaco per tutta la durata della legislatura'.