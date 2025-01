Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine ha denunciato tre minorenni per invasione di edificio pubblico in concorso, a seguito di episodi di vandalismo e danneggiamenti all'interno di una palestra comunale. I giovani si sono introdotti in orario notturno nella palestra adiacente alle scuole Focherini, arrecando danni alla struttura e abbandonando rifiuti, con conseguenti disagi significativi per gli studenti che utilizzano regolarmente lo spazio per le attività scolastiche.La Polizia Locale è riuscita a identificare i tre ragazzi e denunciandoli al Tribunale per i Minorenni di Bologna. A loro carico è stato avviato un procedimento penale per il reato di invasione di edificio pubblico in concorso.'Questo intervento conferma l'importanza della vigilanza sul territorio per garantire il rispetto e la tutela del patrimonio pubblico. È essenziale promuovere nei giovani una maggiore consapevolezza e responsabilità verso i beni comuni, e continueremo a lavorare per prevenire episodi simili' - dichiara il Comandante della Polizia Locale, Davide Golfieri.'Un lavoro importante della Polizia Locale, che ringrazio, ha permesso di individuare questi ragazzi minorenni, i quali hanno compiuto atti di vandalismo che hanno fortunatamente compromesso l’uso della palestra per poche ore, utili alla sanificazione dei locali. Sono stati denunciati, ma ora è necessario che questi ragazzi possano prendere coscienza del loro comportamento e, come comunità, impegnarci per far comprendere l’importanza dei luoghi e dei beni pubblici, al fine di evitare che questi episodi possano ripetersi' - conclude l’assessore alla Sicurezza Paola Poletti.